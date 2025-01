Tennis: Aus für Maria in Singapur

Die 37-Jährige aus Bad Saulgau unterliegt der an Position zwei gesetzten Belgierin Elise Mertens.

Tennisprofi Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Singapur im Achtelfinale gescheitert. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der an Position zwei gesetzten Belgierin Elise Mertens nach 2:17 Stunden mit 7:6 (7:3), 3:6, 1:6. Für Maria war es im zweiten Duell mit der 29-Jährigen die zweite Niederlage. Im Vorjahr hatte sich auch in Stuttgart Mertens durchgesetzt.