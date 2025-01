Tennis: Sabalenka triumphiert in Brisbane

Die Weltranglistenerste bleibt auf australischen Hartplätzen eine Macht. In Melbourne peilt sie einen seltenen Hattrick an.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus ist mit einem Turniersieg in die neue Tennissaison gestartet. Eine Woche vor Beginn der Australian Open in Melbourne (ab 12. Januar) gewann die 26-Jährige das Vorbereitungsturnier in Brisbane, im Finale setzte sich Sabalenka trotz des ersten Satzverlustes im Turnierverlauf gegen die Russin Polina Kudermetowa 4:6, 6:3, 6:2 durch.