Tennis: Stalker-Horror? Grand-Slam-Siegerin weint während des Matches

Emma Raducanu bricht in Dubai während des Matches in Tränen aus. Ein Zuschauer wird verwiesen. Es handelt sich dabei wohl um einen Stalker.

Die frühere US-Open-Siegerin Emma Raducanu (22) ist in ihrer Zweitrundenpartie beim Turnier in Dubai wegen des obsessiven Verhaltens eines Zuschauers in Tränen ausgebrochen. Die Profiorganisation WTA teilte mit, ein Mann habe am Montag im öffentlichen Bereich ein „fixiertes Verhalten“ gegenüber Raducanu gezeigt und einen Tag später bei ihrem Match gegen die Tschechin Karolina Muchova auf der Tribüne des Nebenplatzes in der ersten Reihe gesessen. Er sei von der Tribüne verbannt worden und werde von allen WTA-Events ausgeschlossen, „bis eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.“