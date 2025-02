Kein nächstes Comeback: Venus Williams lehnt Wildcard ab

Kommando zurück - doch kein Comeback im März: Die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Venus Williams kehrt in Indian Wells/USA vorerst nicht auf die WTA-Tour zurück. „Unser Team wurde informiert, dass Venus die Wildcard dieses Jahr nicht akzeptiert“, teilte Turnierdirektor Tommy Haas auf X mit.

Erst am Mittwochabend hatten die Veranstalter in Kalifornien das nächste Comeback der einstigen Weltranglistenersten noch angekündigt. Aktuell rangiert sie auf Platz 975.

Zuletzt stand Williams Anfang 2024 auf dem Court, damals scheiterte sie in Indian Wells und anschließend in Miami jeweils in der ersten Runde.