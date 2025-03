Nach 13 Siegen: Andrejewas Serie reißt in Miami

Die 17 Jahre alte Russin unterliegt Amanda Anisimova aus den USA in drei Sätzen.

Die Siegesserie der russischen Senkrechtstarterin Mirra Andrejewa ist nach 13 Matches und zwei Turniersiegen gerissen. Die 17-Jährige, die zuletzt die Titel in Dubai und Indian Wells gewonnen hatte, unterlag in der dritten Runde des Hartplatzturniers in Miami gegen Amanda Anisimova aus den USA 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.