Tennis-Star lässt Russland hinter sich - Zuspruch von Eva Lys

Die Weltranglistenzwölfte, die ihre Heimat für den Krieg in der Ukraine und den Umgang mit Homosexualität kritisiert, tritt für Australien an.

Die gebürtige Russin Darja Kassatkina spielt auf der Tennis -Tour in Zukunft unter australischer Flagge. Das gab die Weltranglistenzwölfte bei Instagram bekannt. Australien bezeichnete sie als ihre „neue Heimat“, das Land habe ihrem Antrag auf „Daueraufenthalt“ stattgegeben.

Kassatkina (27) ist eine der wenigen Sportlerinnen aus Russland, die ihre Heimat öffentlich kritisieren. Den Angriffskrieg auf die Ukraine bezeichnete sie als „Albtraum“, 2022 outete sie sich als homosexuell. Im gleichen Interview brach sie nach der Frage, ob sie jemals nach Russland zurückkehren werde, in Tränen aus.

„Werde meine Wurzeln immer respektieren, aber ...“

„Ich liebe Australien, hier fühle ich mich unglaublich willkommen und total zu Hause“, schrieb Kassatkina. In Melbourne, wo die Australian Open stattfinden, bei denen sie in diesem Jahr im Achtelfinale stand, wolle sie heimisch werden.

Kassatkina war zuletzt hinter Top-Talent Mirra Andrejewa (17) die zweitbeste russische Spielerin in der Weltrangliste. Bei den Turnieren der WTA-Tour werden Russinnen und Belarussinen seit dem Angriff auf die Ukraine unter neutralem Status geführt.

Der Verband Tennis Australia begrüßte Kassatkinas Wechsel in den Sozialen Medien: „Ein herzliches Willkommen in der australischen Tennisfamilie, Dasha.“ Auch die deutsche Tour-Kollegin Eva Lys - deren Familie aus der Ukraine stammt - hinterließ in den Kommentaren ein Herz.