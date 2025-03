Sabalenka gewinnt erstmals in Miami

Im Endspiel lässt die Belarussin der an Position vier gesetzten US-Amerikanerin Jessica Pegula kaum eine Chance.

Im Endspiel lässt die Belarussin der an Position vier gesetzten US-Amerikanerin Jessica Pegula kaum eine Chance.

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat einen weiteren weißen Fleck in ihrer sportlichen Vita getilgt. Die Belarussin triumphierte erstmals beim mit knapp neun Millionen Dollar dotierten WTA-Turnier in Miami und unterstrich ihre derzeitige Ausnahmestellung. Im Endspiel bezwang Sabalenka die an Position vier gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 7:5, 6:2 und beendete das Turnier ohne Satzverlust.