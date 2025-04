"Furchterregender Ort": Zurenko erhebt Vorwürfe gegen WTA

Die ukrainische Tennisspielerin Lessja Zurenko hat schwere Vorwürfe gegen die Profiorganisation WTA erhoben und nach eigenen Angaben rechtliche Schritte eingeleitet. In ihren „schlimmsten Albträumen“ hätte sie sich „nicht vorstellen können, dass die Tour zu einem furchterregenden und fremden Ort werden würde“, schrieb die 35-Jährige in den Sozialen Medien. In dem Beitrag berichtet sie von „Schmerz, Angst, Panikattacken, Demütigung, Zurückhalten von Informationen, Schikanen gegen mein Team, um mich zum Schweigen zu bringen“.