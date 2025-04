Sabalenka zum vierten Mal im Finale von Stuttgart

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat sich zum vierten Mal für das Finale des WTA-Turniers in Stuttgart qualifiziert. Die Belarussin gewann am Ostersonntag in der Vorschlussrunde gegen French-Open-Finalistin Jasmine Paolini (Italien) mit 7:5, 6:4. Im Endspiel am Montag (13.00 Uhr/Eurosport und Sky) unternimmt sie gegen die frühere Roland-Garros-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland (6:4, 6:4 im Halbfinale gegen Jekaterina Alexandrowa) den nächsten Anlauf, endlich das Sandplatzturnier in Schwaben zu gewinnen.