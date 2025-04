"Sie riecht schlecht..." - Deo-Eklat im Tennis

Die Britin Harriet Dart sorgt beim WTA-Turnier in Rouen für einen Deo-Eklat.

Eklat im Damentennis: Harriet Dart, ihres Zeichens die britische Nummer vier, wurde dabei ertappt, wie sie während eines Spiels in der ersten Runde der Open de Rouen (Turnier in Nordfrankreich, Anm.d.Red.) die Körperpflege von Gegnerin Lois Boisson kritisierte. Mikrofone am Spielfeldrand nahmen auf, wie die Sportlerin bei einem Seitenwechsel zum Schiedsrichter sagte: „Können Sie ihr sagen, dass sie ein Deo tragen soll?“