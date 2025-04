Tennis-Hoffnung gewinnt deutsches Generationenduell

Tennis-Nachwuchshoffnung Ella Seidel hat das deutsche Generationenduell mit Tatjana Maria beim WTA-Turnier in Stuttgart gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Die 20 Jahre alte Hamburgerin besiegte die 37-Jährige aus Bad Saulgau nach großem Kampf mit 3:6, 7:6 (7:2), 6:4 und trifft in der Runde der letzten 16 auf die Weltranglistenvierte Coco Gauff aus den USA.

Für Seidel war es das erste Spiel im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit Anfang Februar, gegen die Slice-Schläge der routinierten Maria fand die junge Hamburgerin zunächst nur wenig Mittel. Seidel, in der Weltrangliste auf Platz 124 und damit 43 Plätze hinter Maria notiert, kam dann besser in die Partie und behielt in den entscheidenden Momenten die Nerven. Nach fast drei Stunden Spielzeit nutzte sie ihren ersten Matchball zum Sieg.