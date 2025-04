Wieder Osorio: Maria im Viertelfinale von Bogotá chancenlos

Tennisspielerin Tatjana Maria ist bei ihrem Lieblingsturnier in Bogotá wie im vergangenen Jahr im Viertelfinale an der Kolumbianerin Camila Osorio gescheitert. Die 37-Jährige aus Bad Saulgau, die in der kolumbianischen Hauptstadt zwei ihrer drei Titel auf der WTA-Tour gewonnen hat, unterlag am Freitag 1:6, 3:6.