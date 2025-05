Als Lucky Loser: Siegemund in der dritten Runde von Rom

Laura Siegemund hat eine unverhoffte Chance genutzt und ist in die dritte Runde eingezogen. Die 37-Jährige war eigentlich in der Qualifikation gescheitert.

Laura Siegemund hat eine unverhoffte Chance als Lucky Loser beim WTA-Turnier in Rom genutzt und ist in die dritte Runde eingezogen. Die 37-Jährige aus Metzingen profitierte von der kurzfristigen Absage der an Position zwölf gesetzten Tschechin Karolina Muchova, rutschte direkt in die zweite Runde des Hauptfeldes und besiegte dort die Italienerin Lucia Bronzetti mit 6:2, 6:2. Siegemund war eigentlich in der Qualifikation gescheitert.