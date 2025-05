Tennis: Italienerin Paolini im Finale von Rom

Am Samstag trifft Paolini als erste italienische Finalistin in Rom seit Sara Errani 2014 auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen (China) oder Coco Gauff (USA). Im vergangenen Jahr hatte Paolini die Finals bei den French Open und in Wimbledon erreicht, Titel hat sie allerdings nur bei den Turnieren 2024 in Dubai und 2021 in Portoroz gewonnen.