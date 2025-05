"Liebe die großen Stadien": Lys freut sich auf Roland Garros

Keine Angst vor großen Bühnen: Eva Lys startet mit Vorfreude und Optimismus ins zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. Bei den French Open in Paris (ab Sonntag) will die derzeit am höchsten platzierte deutsche Tennisspielerin an ihre begeisternden Auftritte der Australian Open im Januar anknüpfen, als sie unter dem Namen "Lucky Lys" weltweit Bekanntheit erlangte.