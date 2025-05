Madrid: Titelverteidigerin Swiatek gegen Gauff chancenlos

Die viermalige French-Open-Siegerin Iga Swiatek steckt kurz vor Roland Garros in einer tiefen Krise.

Die langjährige Dominanz auf Sand scheint endgültig dahin bei der viermaligen French-Open-Siegerin Iga Swiatek: Die 23-jährige Polin ist beim WTA-Turnier in Madrid als Titelverteidigerin im Halbfinale von der US-Amerikanerin Coco Gauff mit 1:6, 1:6 vom Platz gefegt worden und befindet sich rund drei Wochen vor dem Beginn der French Open in Paris (25. Mai bis 8. Juni) in einer tiefen Krise.