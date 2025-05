Rom: Siegemund muss verletzt passen

Wegen einer Beinverletzung tritt Laura Siegemund (Metzingen) nicht zu ihrem Drittrundenmatch beim WTA-Turnier in Rom an. Die 37-Jährige hätte gegen die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland antreten sollen, die nun im Achtelfinale auf die Weltranglistenfünfte Jasmine Paolini aus Italien trifft.

Siegemund war als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht und hatte sich bis in die dritte Runde gekämpft. Bei ihrem vorangegangenen Zweisatzsieg gegen die Italienerin Lucia Bronzetti schien sie nicht gehandicapt gewesen zu sein.

Am Freitag war bereits Eva Lys (Hamburg) gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan ausgeschieden. Das hochklassig besetzte Sandplatzturnier in Rom geht somit ohne deutsche Spielerinnen in die finale Phase.