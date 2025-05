"Es ging um Liebe oder Hass": Tennis-Star nimmt emotional Abschied

Caroline Garcia tritt in Kürze ab - nun verabschiedet sie sich mit einer emotionalen Nachricht.

„Liebes Tennis, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Nach 15 Jahren auf höchstem Niveau - und mehr als 25 Jahren, in denen ich fast jede Sekunde meines Lebens dem Sport gewidmet habe - fühle ich mich bereit, das Blatt zu wenden und ein neues Kapitel aufzuschlagen“, schrieb Garcia.

Die einstige Nummer vier der Welt hat in ihrer Karriere einiges durchgemacht: „Mein Weg war nicht immer einfach. Seit ich angefangen habe, ging es beim Tennis immer um viel mehr als um Siege oder Niederlagen. Es ging um Liebe oder Hass. Freude oder Frustration.“

Zeitpunkt für Abschied noch unklar

Sie habe „noch ein paar Turniere“ vor sich, so Garcia, aber ihr 14. Auftritt beim Sandplatz-Grand-Slam in Roland Garros in Folge werde ihr „letzter“ sein.