Frühes Aus für die Deutsche Nummer Eins

Die Generalprobe für die French Open endet für die Hamburgerin Eva Lys in Straßburg früh.

Eva Lys ist bei ihrer Generalprobe für die French Open früh ausgeschieden. Die Hamburgerin verlor in der ersten Runde des WTA-Turniers in Straßburg gegen die Chinesin Wang Xinyu 4:6, 5:7, nachdem sie es als Qualifikantin ins Hauptfeld geschafft hatte. Ab dem 25. Mai ist Lys zum zweiten Mal bei den French Open in Paris vertreten.