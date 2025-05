Star-Besetzung in Berlin! Lys profitiert von Wildcard

Das Berlin Tennis Open wird zur Wimbledon-Generalprobe: 17 Spielerinnen aus den Top 18 der Weltrangliste sind am Start. Auch Eva Lys ist dabei.

Star-Besetzung im Steffi-Graf-Stadion: Kurz vor dem Rasen-Grand-Slam in Wimbledon treten 17 der derzeit besten 18 Spielerinnen der WTA-Weltrangliste bei den Tennis Open in Berlin an.