Deutsches Märchen: Maria-Sensation immer größer!

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in London für die nächste faustdicke Überraschung gesorgt und mit 37 Jahren erstmals das Finale eines 500er-Turniers erreicht.

Bei der Rasen-Konkurrenz in der britischen Hauptstadt besiegte Maria (Bad Saulgau) sensationell auch Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA 6:3, 7:6 (7:3) und greift nun nach ihrem vierten Titel auf der WTA-Tour.

Nach 90 Minuten verwandelte Maria ihren zweiten Matchball, hüpfte vor Freude wie ein Teenager über den Platz und fiel dann ihrer Familie in die Arme. „Ich kann es nicht glauben, ein Traum wird wahr“, sagte Maria im Siegerinterview: „Ich bin sehr stolz.“

Maria neue deutsche Nummer eins

Im Finale trifft Maria am Sonntag auf Paris-Olympiasiegerin Zheng Qinwen (China) oder Amanda Anisimova aus den USA. Maria, die durch den Finaleinzug auf Platz 52 der Weltrangliste klettern wird und damit Eva Lys als deutsche Nummer eins ablöst, besitzt bislang eine makellose Endspiel-Bilanz: Auf Mallorca (2018) sowie zweimal in Bogotá (2022, 2023) siegte sie jeweils.

Die starke Rasenspielerin Maria, die 2022 das Halbfinale von Wimbledon erreicht hatte, besiegte am Samstag die nächste Topgegnerin.

Maria über Quali im Hauptfeld

Zuvor hatte sich die zweifache Mutter in London gegen die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada), die einstige French-Open-Finalistin Karolina Muchova (Tschechien) und die frühere Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) durchgesetzt. Ins Hauptfeld war Maria über die Qualifikation eingezogen.

Das Turnier im Queen’s Club im Stadtteil West Kensington, bei dem in diesem Jahr erstmals seit 1973 wieder Frauen an den Start gehen, dient der Vorbereitung auf den dritten Grand Slam des Jahres in Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli).