Bad Homburg: Swiatek verpasst ersten Rasentitel

Vor der Saison hatte Swiatek den Belgier Wim Fissette ins Team geholt, der 2018 Angelique Kerber bei deren Wimbledonsieg begleitet hatte. Mit Fissette wollte Swiatek auch an ihrem Spiel auf den schnelleren Plätzen arbeiten. In Bad Homburg, ihrem ersten Turnier nach dem Halbfinal-Aus in Roland Garros, präsentiert sie sich nun in starker Rasenform.