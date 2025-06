Tennis: Maria erreicht zweite Runde in London

Das Turnier in der britischen Hauptstadt dient der Vorbereitung auf das dritte Grand Slam des Jahres in Wimbledon (24. Juni bis 14. Juli).

Die 37-Jährige, die über die Qualifikation das Hauptfeld erreicht hatte, besiegte in der ersten Runde die Kanadierin Leylah Fernandez mit 7:6 (7:4), 6:2. In ihrem zweiten Match bekommt es Maria entweder mit der früheren French-Open-Finalistin Karolina Muchova (Tschechien/Nr. 6) oder Maddison Inglis (Australien) zu tun.

Das Turnier im Queen’s Club im Stadtteil West Kensington, bei dem in diesem Jahr erstmals seit 1973 wieder Frauen an den Start gehen, dient der Vorbereitung auf das dritte Grand Slam des Jahres in Wimbledon (24. Juni bis 14. Juli). Beim Rasenklassiker in London hatte Maria vor drei Jahren das Halbfinale erreicht.