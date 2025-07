Aus in Hamburg: Niemeier verpasst Erfolgserlebnis

SID 16.07.2025 • 14:39 Uhr Die Dortmunderin ist in der Weltrangliste abgerutscht.

Tennisprofi Jule Niemeier hat ein Erfolgserlebnis in Hamburg verpasst. Die 25 Jahre alte Dortmunderin, die auf Platz 184 der Weltrangliste abgerutscht ist, unterlag beim WTA-Turnier am Rothenbaum der an Position zwei gesetzten Ukrainerin Dajana Jastremska 4:6, 3:6. Vor allem beim Aufschlag hatte Niemeier große Probleme.

Niemeier, die vor drei Jahren in Wimbledon bis ins Viertelfinale vorstieß, kann aktuell den hohen Erwartungen an sich nicht gerecht werden. "Ich fühle mich wieder echt gut", hatte sie vor ihrem Auftritt in Hamburg gesagt: "Die Kurve geht wieder nach oben."