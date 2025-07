Combeback nach 16 Monaten: Williams siegt im Doppel

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams hat sich 16 Monate nach ihrem letzten offiziellen Match mit einem Sieg im Doppel auf der WTA-Tour zurückgemeldet. Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich an der Seite ihrer 22 Jahre jüngeren Landsfrau Hailey Baptiste beim Turnier in Washington D.C. gegen Eugenie Bouchard (Kanada) und Clervie Ngounoue (USA) mit 6:3, 6:1 durch.

Zuletzt hatte die fünfmalige Wimbledonsiegerin im März 2024 in Miami aufgeschlagen. In Washington D.C. steht für Williams nun im Einzel in der deutschen Nacht zu Mittwoch das US-Duell mit Peyton Stearns in der ersten Runde an.