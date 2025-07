Einst im Wimbledonfinale: Tennis-Star hört endgültig auf

Eugenie Bouchard steht seit Jahren nur noch selten auf den Tenniscourts. In ihrer Heimat will sie sich nun offiziell verabschieden.

Die frühere Wimbledonfinalistin Eugenie Bouchard (31) beendet beim Turnier in ihrer Heimatstadt Montreal (ab 26. Juli) offiziell ihre Tenniskarriere.

„Du weißt, wann die Zeit gekommen ist. Für mich ist es jetzt“, schrieb die einstige Weltranglistenfünfte in den Sozialen Netzwerken. Wenig später bestätigte der kanadische Tennisverband den Entschluss und kündigte „Genie’s Last Dance“ an.