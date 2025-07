Französin Boisson jubelt in Hamburg

Die 22-Jährige sorgt in diesem Sommer für Aufsehen. Am Rothenbaum gewinnt sie ihren ersten Titel.

Lois Boisson jubelt in Hamburg: Die 22 Jahre alte Französin hat beim Turnier am Hamburger Rothenbaum ihren ersten Titel auf WTA-Level gewonnen. Die Weltranglisten-63. setzte sich im Finale am Sonntag mit 7:5, 6:3 gegen Titelverteidigerin Anna Bondár aus Ungarn durch und bestätigte ihre Stärke auf Sand.