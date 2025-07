Lys überrascht in Montreal - jetzt wartet Swiatek

Eva Lys spielt in Montreal erneut stark auf. In der dritten Runde trifft die Hamburgerin nun auf die Wimbledonsiegerin.

Eva Lys spielt in Montreal erneut stark auf. In der dritten Runde trifft die Hamburgerin nun auf die Wimbledonsiegerin.

Eva Lys hat in Montreal für eine Überraschung gesorgt und erstmals die dritte Runde eines WTA -1000er-Turniers erreicht. Die Hamburgerin besiegte die an Position 27 gesetzte Russin Anastassija Pawljutschenkowa nach einer starken Vorstellung mit 6,3, 6:4 und bekommt es nun mit einem ganz dicken Brocken zu tun: Im Kampf um das Achtelfinale wartet Wimbledonsiegerin Iga Swiatek (Polen) auf die 23-Jährige.

Für Lys ist aber schon der Sieg gegen die Wimbledon-Viertelfinalistin Pawljutschenkowa ein Erfolg. Vor der Reise nach Kanada hatte Lys ihren Start bei ihrem Heimturnier in Hamburg aufgrund eines Rheumaschubs abgesagt.

Letzte Deutsche im Turnier

Schon in der ersten Runde hatte sie der Französin Leolia Jeanjean in zwei Sätzen keine Chance gelassen. Auch gegen Pawljutschenkowa nutzte Lys konsequent in den wichtigen Momenten ihre Chancen und machte wenig Fehler.