Osaka trennt sich von Trainer Mouratoglou

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (27) hat sich nach weniger als einem Jahr Zusammenarbeit von Trainer Patrick Mouratoglou getrennt. „Danke, Patrick. Es war eine großartige Erfahrung, an deiner Seite zu lernen“, schrieb die Japanerin und ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste in den Sozialen Medien.

Osaka, die derzeit auf Rang 49 der WTA-Weltrangliste rangiert, hatte im vergangenen September den Franzosen Mouratoglou an ihre Seite geholt. Ihr größter Erfolg war seitdem der Finaleinzug im Januar beim 250er-Turnier in Auckland/Neuseeland.

Nach der Geburt ihrer Tochter hatte Osaka 2023 nicht gespielt und anschließend aufgrund von Verletzungen Schwierigkeiten, zur alten Stärke zurückzufinden. In Wimbledon schied sie zuletzt in der dritten Runde aus, bei den French Open war in diesem Jahr bereits in der ersten Runde Endstation.