Siegemund sagt Start in Hamburg ab

Die Wimbledon-Viertelfinalistin verweist auf dringend notwendige Ruhetage. Das Turnier am Rothenbaum startet in der kommenden Woche.

Nach ihrem völlig überraschenden Viertelfinaleinzug beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon hat Laura Siegemund ihren Start beim Sandplatzturnier in Hamburg in der kommenden Woche abgesagt. Die 37-Jährige, die in London in der Runde der besten acht der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka erst in drei Sätzen unterlegen war, begründete ihren Verzicht mit den Anstrengungen der vergangenen Wochen.