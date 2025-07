Maria klettert in der Weltrangliste

Tatjana Maria verpasst zwar den Turniersieg in Newport, springt aber erstmals in die Top 40.

Mit 37 Jahren auf Platz 36: Tatjana Maria hat anderthalb Wochen nach ihrem frühen Aus in Wimbledon zwar das Finale beim WTA-125-Turnier in Newport verloren, wird aber am Montag so hoch wie noch nie in der Weltranglisten geführt.