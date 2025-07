Tennis: Korpatsch und Werner in Hamburg weiter

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat einen erfolgreichen Auftakt in ihr Heim-Turnier hingelegt. Die Hamburgerin gewann ihr Erstrundenmatch beim Turnier am Rothenbaum gegen Raluca Serban aus Zypern 6:4, 6:3 und durfte nach ihrem frühen Aus in der vergangenen Woche in Bastad und der verpassten Qualifikation für Wimbledon wieder einen Sieg bejubeln. Im Achtelfinale wartet nun die Französin Loïs Boisson (Frankreich/Nr. 5).