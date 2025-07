Tennis: Siegemund besiegt Maria in Montreal

Die 37-Jährige bezwang Tatjana Maria (Bad Saulgau) am Montag in einer dreieinhalbstündigen Hitze- und Slice-Schlacht 7:5, 6:7 (6:8), 7:6 (7:2) - sie verdiente sich damit eine Wimbledon-Revanche gegen Australian-Open-Siegerin Madison Keys aus den USA.

Den zweiten Satz verlor sie in der heißen Mittagssonne auf dem blauen Hartplatz nach vier Matchbällen, im dritten packte sie trotz erheblicher Aufschlagprobleme doch noch zu. Mehr als 100-mal kam Siegemund insgesamt ans Netz. In Wimbledon hatte sie Keys in der Runde der letzten 32 überraschend klar mit 6:3, 6:3 besiegt.

Maria (37) hingegen hatte sensationell das Vorbereitungsturnier im Londoner Queen’s Club gewonnen, war in Wimbledon aber in der ersten Runde ausgeschieden. Zuletzt scheiterte die deutsche Nummer eins auch in Washington an der ersten Hürde.