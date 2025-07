Tennis: Überraschungsspielerin Boisson im Finale von Hamburg

Frankreichs neuer Tennisliebling Lois Boisson ist ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour ganz nah. Die 22-Jährige zog beim Turnier in Hamburg nach einem 6:1, 7:6 (7:5) gegen Dajana Jastremska ins Endspiel am Rothenbaum ein - zum ersten Mal in ihrer Karriere.