Venus Williams: Comeback in Washington - und dann in New York?

Die ehemalige Weltranglistenerste schließt mit 45 Jahren eine nochmalige Teilnahme an den US Open nicht aus.

Am Montagnachmittag Ortszeit bestreitet die fünfmalige Wimbledonsiegerin im US-Duell mit Peyton Stearns das erste Hauptrunden-Spiel seit ihrem Auftakt-Aus im März 2024 in Miami.

Bezüglich ihrer Ziele für die nähere Zukunft gab sich Williams in einer Medienrunde vor dem ersten Aufschlag in der US-Hauptstadt geheimnisvoll zugeknöpft und schürte damit Spekulationen über eine Rückkehr auch zu den bald anstehenden US Open in New York.