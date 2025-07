Werner im Achtelfinale von Hamburg ausgeschieden

Caroline Werner ist als letzte verbliebene deutsche Starterin beim WTA-250-Turnier in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Keine deutsche Tennisspielerin erreicht die Runde der besten Acht.

Tennisspielerin Caroline Werner ist als letzte verbliebene deutsche Starterin beim WTA-250-Turnier in Hamburg im Achtelfinale ausgeschieden. Die 29 Jahre alte Karlsruherin verlor ihr Match gegen die topgesetzte Jekaterina Alexandrowa 2:6, 2:6. Am Vortag hatten bereits Lokalmatadorin Tamara Korpatsch (Hamburg) und Nastasja Schunk (Mainz) den Einzug in die Runde der besten Acht beim Sandplatzevent verpasst.