Cincinnati: Seidel einzige Deutsche in Runde drei

SID 10.08.2025 • 21:49 Uhr Die Hamburgerin imponiert in Ohio mit einem Überraschungssieg gegen eine Top-15-Spielerin.

Die Hamburgerin Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Cincinnati als einzige Deutsche die dritte Runde erreicht. Die 20-Jährige besiegte überraschend die an Nummer acht gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro 6:4, 1:6, 6:4. Seidels nächste Gegnerin im Kampf um einen Platz im Achtelfinale ist die Siegerin des US-Duells zwischen Caty McNally und McCartney Kessler (Nr. 29).

Seidel gelang gegen Navarro ein bemerkenswertes Comeback. Nach dem deutlichen Verlust des zweiten Satzes war die im Ranking jenseits von Platz 100 geführte Hanseatin auch im Entscheidungsdurchgang schon scheinbar aussichtslos in Rückstand geraten, drehte das Match gegen die Weltranglistenelfte allerdings noch durch eine Aufholjagd mit fünf Spielgewinnen nacheinander. Nach 2:18 Stunden verwandelte Seidel ihren zweiten Matchball.