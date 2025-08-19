Newsticker
Lys im Viertelfinale von Cleveland

Die Hamburgerin ist beim WTA-Turnier weiter und bestätigt ihre Form vor den US Open.
Die Hamburgerin ist beim WTA-Turnier weiter und bestätigt ihre Form vor den US Open.

Tennisprofi Eva Lys ist bei der Generalprobe für die US Open weiter auf Erfolgskurs. Die 23-Jährige aus Hamburg setzte sich beim WTA-Turnier in Cleveland im Achtelfinale gegen Polina Kudermetowa aus Russland mit 6:4, 6:3 durch. Lys trifft nun erneut auf eine Russin, ihre Gegnerin im Viertelfinale heißt Anastassija Sacharowa.

Beim 250er-Turnier im US-Bundesstaat Ohio tat sich Lys nach dem verspäteten Beginn durch Regen zunächst schwer und lag im ersten Satz bereits 1:4 zurück, ehe sie sich wieder herankämpfte. Danach bestimmte die Weltranglisten-62. das Geschehen und setzte sich gegen die zwei Positionen schlechter platzierte Kudermetowa souverän durch.

Sollte Lys über das Viertelfinale hinauskommen, bleiben ihr nicht mehr viele Ruhetage. Die US Open, letzter Grand Slam des Jahres, beginnen am Sonntag.

