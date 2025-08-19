Lys im Viertelfinale von Cleveland

SID 19.08.2025 • 22:16 Uhr Die Hamburgerin ist beim WTA-Turnier weiter und bestätigt ihre Form vor den US Open.

Tennisprofi Eva Lys ist bei der Generalprobe für die US Open weiter auf Erfolgskurs. Die 23-Jährige aus Hamburg setzte sich beim WTA-Turnier in Cleveland im Achtelfinale gegen Polina Kudermetowa aus Russland mit 6:4, 6:3 durch. Lys trifft nun erneut auf eine Russin, ihre Gegnerin im Viertelfinale heißt Anastassija Sacharowa.

Beim 250er-Turnier im US-Bundesstaat Ohio tat sich Lys nach dem verspäteten Beginn durch Regen zunächst schwer und lag im ersten Satz bereits 1:4 zurück, ehe sie sich wieder herankämpfte. Danach bestimmte die Weltranglisten-62. das Geschehen und setzte sich gegen die zwei Positionen schlechter platzierte Kudermetowa souverän durch.