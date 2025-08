Lys verliert in Montreal gegen Swiatek

Eva Lys ist beim hochklassig besetzten WTA-Turnier in Montreal in der dritten Runde ausgeschieden. Die 23-Jährige aus Hamburg unterlag am Freitag (Ortszeit) der polnischen Wimbledonsiegerin Iga Swiatek 2:6, 2:6. Lys waren zuvor erstmals in ihrer Karriere bei einem Turnier der 1000er Serie zwei Siege nacheinander gelungen.

Gegen Swiatek verlor Lys gleich ihr erstes Aufschlagspiel, stabilisierte sich danach etwas, gab den ersten Satz aber in 40 Minuten ab. Im zweiten Durchgang geriet sie schnell mit 0:4 in Rückstand, nach 1:14 Stunden verwandelte Swiatek ihren ersten Matchball.

Vor der Reise nach Kanada hatte Lys ihren Start bei ihrem Heimturnier in Hamburg aufgrund eines Rheumaschubs abgesagt. Lys war die letzte Deutsche im Turnier, das ihr Auftakt in die Hartplatzvorbereitung auf die US Open in New York (ab 24. August) war.