WTA-Turnier in Monterrey: Nervenstarke Maria erreicht Runde zwei

Tatjana Maria zeigt beim WTA-Turnier in Monterrey Nervenstärke und sichert sich den einzu in die zweite Runde.

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey dank großer Nervenstärke die zweite Runde erreicht. Die 38-Jährige schlug bei der Generalprobe für die US Open die Ungarin Anna Bondar 7:6 (7:5), 7:5 und trifft im Kampf ums Viertelfinale nun auf die Tschechin Linda Noskova (Nr. 6) oder Qualifikantin Lulu Sun aus Neuseeland.

Die deutsche Nummer eins verlor im ersten Durchgang zweimal ihren Aufschlag, kam aber jeweils per Rebreak zurück und wehrte im Tiebreak bei 2:6 gleich vier Satzbälle ab. Auch im zweiten Durchgang bewies die Weltranglisten-43. beim zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand große Nehmerqualitäten. Nach 2:14 Stunden verwandelte die zweifache Mutter aus Bad Saulgau ihren ersten Matchball.