WTA-Turnier in Monterrey: Nervenstarke Maria erreicht Runde zwei

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey dank großer Nervenstärke die zweite Runde erreicht. Die 38-Jährige schlug bei der Generalprobe für die US Open die Ungarin Anna Bondar 7:6 (7:5), 7:5 und trifft im Kampf ums Viertelfinale nun auf die Tschechin Linda Noskova (Nr. 6) oder Qualifikantin Lulu Sun aus Neuseeland.
Maria siegt dank Nervenstärke
Tatjana Maria zeigt beim WTA-Turnier in Monterrey Nervenstärke und sichert sich den einzu in die zweite Runde.
Tatjana Maria ist deutsche Nummer eins
© IMAGO/Bolte/SID/IMAGO/Eric Bolte
Die deutsche Nummer eins verlor im ersten Durchgang zweimal ihren Aufschlag, kam aber jeweils per Rebreak zurück und wehrte im Tiebreak bei 2:6 gleich vier Satzbälle ab. Auch im zweiten Durchgang bewies die Weltranglisten-43. beim zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand große Nehmerqualitäten. Nach 2:14 Stunden verwandelte die zweifache Mutter aus Bad Saulgau ihren ersten Matchball.
Maria, die im Sommer durch ihren Sieg beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen’s Club für Aufsehen gesorgt hatte, ist die einzige Deutsche beim 250er-Turnier in der mexikanischen Millionenstadt. Die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, steigen ab dem kommenden Sonntag in New York.