Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

WTA-Turnier in Monterrey: Nervenstarke Maria erreicht Runde zwei

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Maria siegt dank Nervenstärke

Tatjana Maria zeigt beim WTA-Turnier in Monterrey Nervenstärke und sichert sich den einzu in die zweite Runde.
Tatjana Maria ist deutsche Nummer eins
Tatjana Maria ist deutsche Nummer eins
© IMAGO/Bolte/SID/IMAGO/Eric Bolte
SID
Tatjana Maria zeigt beim WTA-Turnier in Monterrey Nervenstärke und sichert sich den einzu in die zweite Runde.

Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey dank großer Nervenstärke die zweite Runde erreicht. Die 38-Jährige schlug bei der Generalprobe für die US Open die Ungarin Anna Bondar 7:6 (7:5), 7:5 und trifft im Kampf ums Viertelfinale nun auf die Tschechin Linda Noskova (Nr. 6) oder Qualifikantin Lulu Sun aus Neuseeland.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die deutsche Nummer eins verlor im ersten Durchgang zweimal ihren Aufschlag, kam aber jeweils per Rebreak zurück und wehrte im Tiebreak bei 2:6 gleich vier Satzbälle ab. Auch im zweiten Durchgang bewies die Weltranglisten-43. beim zwischenzeitlichen 2:5-Rückstand große Nehmerqualitäten. Nach 2:14 Stunden verwandelte die zweifache Mutter aus Bad Saulgau ihren ersten Matchball.

Maria, die im Sommer durch ihren Sieg beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier im Londoner Queen’s Club für Aufsehen gesorgt hatte, ist die einzige Deutsche beim 250er-Turnier in der mexikanischen Millionenstadt. Die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, steigen ab dem kommenden Sonntag in New York.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite