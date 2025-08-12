Nächste Überraschung? Seidel will ins Achtelfinale

SID 12.08.2025 • 06:01 Uhr Die Hamburgerin präsentiert sich in Cincinnati in Topform - und könnte die nächste Lokalmatadorin ausschalten.

Tennishoffnung Ella Seidel geht nach ihrem Überraschungssieg gegen die Weltranglistenelfte Emma Navarro voller Vorfreude in das wichtigste Match ihrer bisherigen Karriere. "Ich will einfach Spaß auf dem Court haben. Ich spiele erneut gegen eine Amerikanerin, die Atmosphäre wird wieder sehr gut sein", sagte Seidel vor ihrem Drittrunden-Match beim 1000er-Turnier in Cincinnati. Sie trifft dort auf die an Position 29 gesetzte Caty McNally aus den USA.

"Es macht sehr viel Spaß. Die Matches waren sehr gut und mein Niveau wird besser und besser", sagte Seidel, die bei der Generalprobe für die US Open (ab 24. August) einen beeindruckenden Lauf hinlegt. Zwei Qualifikationsmatches gewann sie, anschließend schlug die 20 Jahre alte Hamburgerin die Russin Polina Kudermetowa und dann völlig überraschend auch Navarro. Das 6:4, 1:6, 6:4 über die US-Open-Halbfinalistin des vergangenen Jahres war der größte Erfolg in Seidels Karriere.