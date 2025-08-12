Nächster Coup von Seidel: Achtelfinale in Cincinnati

SID 12.08.2025 • 20:04 Uhr Ella Seidel hat ihren überraschenden Erfolgslauf beim WTA-Turnier in Cincinnati fortgesetzt. Die Hamburgerin gewinnt einen Krimi.

Tennis-Hoffnung Ella Seidel hat ihren überraschenden Erfolgslauf beim WTA-Turnier in Cincinnati fortgesetzt und dank großer Nervenstärke das Achtelfinale erreicht.

Die 20-Jährige aus Hamburg besiegte die an Position 29 gesetzte US-Amerikanerin McCartney Kessler, die eine der Aufsteigerinnen des Jahres auf der WTA-Tour ist, nach zwei abgewehrten Matchbällen und hartem Kampf mit 6:4, 2:6, 7:6 (8:6).

Seidel zog damit erstmals in die Runde der letzten 16 bei einem 1000er-Turnier ein. Darin trifft sie auf die Tschechin Karolina Muchova oder Varvara Gracheva aus Frankreich.

Seidel lässt in Cincinnati nächstes Ausrufezeichen folgen

Zwei Tage nach dem Coup gegen die Weltranglistenelfte Emma Navarro ließ Seidel in Ohio das nächste Ausrufezeichen folgen.

Gegen die in den vergangenen Wochen stark aufspielende Kessler steigerte sich Seidel nach einem 2:4-Rückstand im ersten Satz deutlich, spielte druckvoller und sicherte sich nach 39 Minuten den Durchgang.

Bei Temperaturen über 30 Grad wirkte Seidel im zweiten Satz müde, Kessler nutzte das eiskalt aus.

Es entwickelte sich ein enger dritter Durchgang, im Tiebreak behielt Seidel bei zwei Matchbällen gegen sich die Nerven und verwandelte ihren ersten zum Sieg.

„Ganz, ganz toller Erfolg für Ella. Ich freue mich sehr für sie“, sagte ihr Trainer Lars Uebel bei Sky.

Seidel nähert sich Top 100 - muss aber in US-Open-Quali

Für Seidel ist der Einzug ins Achtelfinale ein echter Coup.

In der Weltrangliste nähert sich die junge Hanseatin, die erst zweimal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand, langsam aber sicher den Top 100. Sie kann schon jetzt viel Positives mit in die Qualifikation für die US Open in New York nehmen.

Seidel, die als hoffnungsvolles Talent gilt, ist beim mit 5,15-Millionen-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier die letzte Vertreterin eines deutschen Spielerinnen-Quartetts.

