US Open: "Bisschen in die Hose gemacht" - Lys meistert Auftakthürde überzeugend

SID 26.08.2025 • 23:00 Uhr Eva Lys leistet sich in der ersten Runde der US Open gegen Francesca Jones nur eine kurze Schwächephase, ist aber sonst deutlich überlegen.

Eva Lys ist mit einem überzeugenden Sieg in die US Open gestartet und hat zum zweiten Mal die erste Runde gemeistert. Die Hamburgerin setzte sich gegen die englische Qualifikantin Francesca Jones mit 6:0, 7:5 durch und bekommt es nun mit der Tschechin Linda Noskova (Nr. 21) zu tun.

Sie spüre eine gewisse „Erlösung und unglaubliche Freude“, sagte Lys bei Sky: „Das Gefühl wird noch ein, zwei Tage anhalten.“ Bei den Matchbällen habe sie sich „ein bisschen in die Hose gemacht“, gab sie zu. Schließlich hatte Lys Anfang August in der zweiten Runde des Turniers in Cincinnati gegen Madison Keys Matchbälle vergeben - und war noch ausgeschieden.

Lys erwischte gegen Jones einen Traumstart, lag nach 24 Minuten dank zweier Breaks bereits mit 5:0 in Führung. Wenig später nutzte sie ihren ersten Satzball, unter Druck schlug Jones eine Vorhand ins Netz.