Tennis: Shootingstar Mboko im Finale von Montreal

Die 18-Jährige Victoria Mboko trumpft bei ihrem Heimspiel weiter groß auf - und trifft nun auf Naomi Osaka.

Kanadas Tennis-Shootingstar Victoria Mboko hat bei ihrem WTA-Heimspiel in Montreal ihren Siegeszug fortgesetzt und das Finale erreicht. Die 18-Jährige setzte sich im Halbfinale gegen die ehemalige Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) mit 1:6, 7:5 und 7:6 (7:4) durch.

Die Kanadierin, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war, trifft nun im Endspiel auf die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka. Die Japanerin gewann ihr Halbfinale gegen Clara Tauson aus Dänemark 6:2, 7:6 (9:7) und strebt ihren ersten Toursieg seit 2021 an.