Tennis-Star Lys verkündet "schwere" Entscheidung: "Muss auf meinen Körper hören"

SID 20.08.2025 • 08:28 Uhr „Ich muss auf meinen Körper hören“: Eva Lys zieht sich aus dem laufenden Turnier in Cleveland zurück - sie brauche vor den US Open Erholung.

Tennisprofi Eva Lys ist nach ihrem Einzug ins Viertelfinale aus dem WTA-Turnier in Cleveland ausgestiegen.

Die 23 Jahre alte Hamburgerin verkündete ihre Entscheidung kurz nach dem 6:4, 6:3 im Achtelfinale gegen die Russin Polina Kudermetowa. Im Viertelfinale wäre Lys auf Kudermetowas Landsfrau Anastassija Sacharowa getroffen.

Lys will Regenerationspause vor den US Open

„Leider musste ich die schwere Entscheidung treffen, mich hier in Cleveland aus dem Viertelfinale zurückzuziehen“, schrieb Lys in einem Instagram-Beitrag: „Im Moment muss ich auf meinen Körper hören - und manchmal verhindert eine kleine Pause eine längere.“ Es gehe nun „auf nach New York, um mich zu erholen und auf die US Open vorzubereiten.“