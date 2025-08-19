Ohne Satzverlust! Swiatek triumphiert in Cincinnati

SID 19.08.2025 • 06:09 Uhr Iga Swiatek ist vor den US Open in starker Form. Sie feiert ihren elften Triumph bei einem WTA-1000-Event.

Tennis-Star Iga Swiatek hat zum ersten Mal das WTA-Turnier in Cincinnati gewonnen. Die Wimbledonsiegerin aus Polen setzte sich im Endspiel am Montag (Ortszeit) 7:5, 6:4 gegen die Italienerin Jasmine Paolini durch und sicherte sich bei der Generalprobe für die US Open damit ihren elften Titel bei einem WTA-1000-Event.

In einem intensiven Finale nutzte die viermalige French-Open-Siegerin sechs von zehn Breakchancen und blieb während des gesamten Turniers ohne Satzverlust. „Es ist immer schwierig in Cincy“, sagte Swiatek im Anschluss dem Tennis Channel. „Das gibt mir Selbstvertrauen“, ergänzte sie mit Blick auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, das am Sonntag in New York beginnt.

Swiatek verkürzt Rückstand auf Sabalenka

Mit dem Erfolg setzt die 24-Jährige ein erfolgreiches Jahr fort. In der Weltrangliste verkürzte sie den Rückstand auf Spitzenreiterin Aryna Sabalenka, die in Cincinnati im Viertelfinale gescheitert war. „Nicht alles war perfekt, aber mental war ich da, um mein bestes Tennis zu spielen“, sagte Swiatek. „Wir haben viel mental gearbeitet. Ich war sehr gefasst und konstant in meinem Denken.“