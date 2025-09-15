Lys nimmt Auftakthürde in Seoul

SID 15.09.2025 • 09:01 Uhr Die Hamburgerin Eva Lys ist weiter in ansprechender Form.

Tennisprofi Eva Lys hat ihre Auftakthürde in Seoul sicher genommen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin setzte sich bei dem Turnier in Südkorea mit 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger durch und erreichte das Achtelfinale.

Dort trifft Lys nun auf die an Nummer drei gesetzte Dänin Clara Tauson. Auch Laura Siegemund (Metzingen) und Ella Seidel (Hamburg) sind bei dem Turnier am Start.