Maria scheidet in Seoul früh aus

Die 38-Jährige Tatjana Maria verpasst als zweite Deutsche den Sprung ins Achtelfinale.
© AFP/SID/ULISES RUIZ
SID
Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Seoul früh gescheitert. Die 38 Jahre alte Siegerin aus dem Queen’s Club unterlag am Mittwoch der Niederländerin Suzan Lamens 4:6, 1:6.

In den 1:25 Stunden Spielzeit fand die Rasenspezialistin auf dem Hartplatz letztlich kein Rezept gegen ihre 26 Jahre alte Gegnerin.

Noch im Turnier in der südkoreanischen Hauptstadt sind die Hamburgerinnen Eva Lys und Ella Seidel. Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund war ebenfalls an ihrer Auftakthürde gescheitert.

