Maria scheidet in Seoul früh aus

SID 17.09.2025 • 14:04 Uhr Die 38-Jährige Tatjana Maria verpasst als zweite Deutsche den Sprung ins Achtelfinale.

Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Seoul früh gescheitert. Die 38 Jahre alte Siegerin aus dem Queen’s Club unterlag am Mittwoch der Niederländerin Suzan Lamens 4:6, 1:6.

In den 1:25 Stunden Spielzeit fand die Rasenspezialistin auf dem Hartplatz letztlich kein Rezept gegen ihre 26 Jahre alte Gegnerin.