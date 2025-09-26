Newsticker
Tennis-Krimi in Peking - Lys ringt US-Juwel nieder

Krimi! Lys ringt Shootingstar nieder

Gegen die gesetzte 17-Jährige Iva Jovic überzeugt Eva Lys zu Beginn und am Ende des Matches.
Eva Lys setzte sich in Peking gegen ein US-Talent durch
© IMAGO/VCG
SID
Gegen die gesetzte 17-Jährige Iva Jovic überzeugt Eva Lys zu Beginn und am Ende des Matches.

Eva Lys hat als erste deutsche Tennisspielerin die dritte Runde des stark besetzten WTA-Turniers in Peking erreicht. Die 23 Jahre alte Hamburgerin schlug die junge US-Amerikanerin Iva Jovic (17) nach einer Energieleistung mit 6:3, 4:6, 7:5.

Nun wartet in der dritten Runde die einstige Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina (Kasachstan) oder Caty McNally aus den USA.

Laura Siegemund und Tatjana Maria sind in der chinesischen Hauptstadt bereits ausgeschieden.

Noch im Turnier ist aus deutscher Sicht lediglich Hoffnungsträgerin Ella Seidel. Die formstarke Hamburgerin trifft in ihrer Zweitrundenpartie auf die an Position 23 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk.

Lys kämpft sich trotz einiger Doppelfehler durch

Lys hatte in der ersten Runde mit ihrer chinesischen Gegnerin, der Weltranglisten-836. Zhang Ruien, noch deutlich weniger Probleme gehabt und im gesamten Match nur ein Spiel abgegeben.

Gegen die gesetzte Jovic startete sie gut, erlaubte sich im Laufe des Matches aber unter anderem zu viele Doppelfehler.

Am Ende spielte die 23-Jährige dann wieder ihr bestes Tennis, sicherte sich zwei späte Breaks und marschierte zum Sieg.

