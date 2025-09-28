Peking: Lys nach erstem Top-10-Sieg im Achtelfinale

Eva Lys hat beim stark besetzten WTA-Turnier in Peking für eine große Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht.
Lys sorgt für Sensation
Die 23 Jahre alte Hamburgerin schlug die frühere Wimbledonsiegerin Elena Rybakina aus Kasachstan nach 2:14 Stunden 6:3, 1:6, 6:4.
Lys gelangen dadurch gleich zwei Premieren: Zum ersten Mal gewann sie gegen eine Top-10-Spielerin und zog erstmals in die Runde der besten 16 bei einem WTA-1000-Turnier ein.
Lys wendet Tennis-Krimi spät
Die Weltranglisten-66. kämpfte bravourös und kam gegen die starke Aufschlägerin Rybakina (acht Asse) im dritten Satz nach einem Break Rückstand (3:4) wieder zurück. In der nächsten Runde wartet entweder Barbora Krejcikova aus Tschechien oder McCartney Kessler (USA).
Lys klettert durch ihren Erfolg bereits jetzt in Richtung der Top 50 der Weltrangliste und wird ihre bislang beste Platzierung (Nr. 55) aller Voraussicht nach übertreffen.
Beim mit neun Millionen US-Dollar dotieren Turnier in der chinesischen Hauptstadt ist Lys die erste Deutsche im Achtelfinale seit Angelique Kerber und Julia Görges 2018. Laura Siegemund, Tatjana Maria (jeweils 1. Runde) und Ella Seidel (2. Runde) waren bereits vorher ausgeschieden.