Peking: Lys nach erstem Top-10-Sieg im Achtelfinale

SID 28.09.2025 • 08:15 Uhr Eva Lys liefert sich mit der Ex-Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina einen erbitterten Kampf über mehr als zwei Stunden. Den entscheidenden Satz droht die Hamburgerin bereits zu verlieren - dann dreht sie auf.

Eva Lys hat beim stark besetzten WTA-Turnier in Peking für eine große Überraschung gesorgt und das Achtelfinale erreicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die 23 Jahre alte Hamburgerin schlug die frühere Wimbledonsiegerin Elena Rybakina aus Kasachstan nach 2:14 Stunden 6:3, 1:6, 6:4.

Lys gelangen dadurch gleich zwei Premieren: Zum ersten Mal gewann sie gegen eine Top-10-Spielerin und zog erstmals in die Runde der besten 16 bei einem WTA-1000-Turnier ein.

Lys wendet Tennis-Krimi spät

Die Weltranglisten-66. kämpfte bravourös und kam gegen die starke Aufschlägerin Rybakina (acht Asse) im dritten Satz nach einem Break Rückstand (3:4) wieder zurück. In der nächsten Runde wartet entweder Barbora Krejcikova aus Tschechien oder McCartney Kessler (USA).

{ "placeholderType": "MREC" }

Lys klettert durch ihren Erfolg bereits jetzt in Richtung der Top 50 der Weltrangliste und wird ihre bislang beste Platzierung (Nr. 55) aller Voraussicht nach übertreffen.